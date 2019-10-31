Bayburt İl Özel İdare Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupasında Bayburt İl Özel İdare Spor ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, tur biletini alarak yoluna devam etmek istiyor. Bu mücadele öncesinde teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın rotasyona gitmesi bekleniyor. Peki Bayburt Özel İdare Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1'inci Ligde aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, gözünü kupaya çevirdi. Bursa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında deplasmanda TFF 2'nci Lig ekibi Bayburt İl Özel İdare Spor ile karşı karşıya gelecek. Bayburt Genç Osman Stadında saat 13.00'de başlayacak olan bu mücadelede Malatya Bölgesi Klasman Hakemi Batuhan Gültek düdük çalacak. Gültekin yardımcılıklarını Emin Yıldırım ve Çetin Öncel yapacak.
Kupaya 3'üncü Turdan dahil olan Bursaspor, 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor ile deplasmanda karşılaşırken, mücadeleyi 3-1 kazanarak tur atladı. Bayburt temsilcisi de 3üncü Turdan kupaya dahil olurken; deplasmanda karşılaştığı Akhisarsporu penaltılara giden maçta yenerek tur vizesi aldı. Bursaspor, TFF 1inci Ligde 15 puanla 7'nci sırada yer alırken; Bayburt ekibi de kendi liginde 17 puanla 8inci basamakta bulunuyor.
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç öncesi yaptığı açıklamada Bayburt ekibine karşı rotasyona gideceğinin sinyallerini verdi. Maçta kadroda şans bulmakta zorlanan isimlere yer verecek olan deneyimli çalıştırıcı, U19 Takımından da kadroya takviyeler yaptı. Özellikle daha sonra ligde oynanacak olan Balıkesirspor maçını da düşünen Koşukavak, deneyimli oyuncularını ise maçın gidişatına göre kullanacak.
Daha önce Ziraat Türkiye Kupasında elde ettiği başarılarla öne çıkan Bursaspor, bu kulvarda eski günlerini arıyor. Geçen sezon kupaya 4'üncü Turda veda eden yeşil-beyazlılar, bir önceki sezon da kupada son 16 Turunda elendi. 2016/17 sezonunda da grubundan çıkamayan Bursaspor, 2015/16 sezonunda da kupaya yine son 16 Turunda veda etti. Bursa temsilcisi son 4 sezon öncesinde ise; 2014/15 ile 2011/12 sezonunda final oynamıştı. Bursaspor tarihinde de ilk ve tek kupa şampiyonluğunu 1985/86 sezonunda yaşadı.
Bayburt İl Özel İdare Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Bayburt İl Özel İdare Bursaspor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle