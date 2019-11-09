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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bay Vukuat!

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Bay Vukuat!

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle transfer edilen Ryan Babel, sahada bekleneni veremezken, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları yüzünden büyük tepki görüyor.

Ali Naci KÜÇÜK - 

Terim, diğer tüm futbolcuları gerekli gördüğünde yedek bırakmasına rağmen Babel’den hiç vazgeçmedi. 15 maçta da oynayan Hollandalı ise, Terim’in kendisine duyduğu güvenin karşılığını veremedi. Yılda 3 milyon Euro ödenen Babel’in taraftarlardan tepki gören davranışları şöyle:

SAHAYA DEĞiL SAÇA BAK

Yıllardır saç takıntısıyla bilinen Ryan Babel, Galatasaray’da da sık sık saç şeklini ve rengini değiştiriyor. Şu günlerde Hollandalı futbolcunun oynadığı futbol ve attığı goller değil, pembeye boyadığı saçlarının rengi konuşuluyor.

DERBi SONRASI KUTLAMA!

Beşiktaş'a yenildikleri derbiden sonra Donk ve Lemina ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Dansözlü partinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratırken, teknik heyet normal karşılayıp herhangi bir reaksiyon vermedi.

DANSÖZLERi BEKLiYORUZ
Arkadaşlarının doğum günü partisinde dansöz oynattığı için eleştirilen Babel, Çaykur Rize maçı öncesi Florya’dan Donk’la beraber bir fotoğraf paylaştı. Instagram’dan paylaşılan fotoğrafa, “Dansözleri bekliyoruz, nerede?” diye yazdı.

LiDERLiK YAPAMADI
Fatih Terim, bütün maçlarda oynattığı Babel’den, aynı zamanda takıma liderlik yapmasını da istedi. Ancak Hollandalı futbolcu bu konuda da sınıfta kaldı. Beşiktaş derbisinde herkesin gözü önünde Younes Belhanda ile tartıştı.

KONUŞMAYA DEVAM EDiN!
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı’nda 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında attığı golden sonra taraftarlara, “Siz konuşmaya devam edin” şeklinde el kol işaretleri yaptı. Bu hareketiyle adeta, “Sizi dinlemiyorum” mesajı verdi.

BEŞiKTAŞLILARI DA KIZDIRDI

Real Madrid maçının oynanacağı gün sosyal medyadan eski takımı Beşiktaş’a gönderme yaptı. Liverpool’un 6 Kasım 2007’de Beşiktaş’ı 8-0 yendiği maçın videosunu paylaşan Babel, Real maçında sahanın en kötülerinden biriydi.

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