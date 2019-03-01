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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
01.03.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Bay Sakal resmen çıldırdı

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Bay Sakal resmen çıldırdı

Houston Rockets, son dönemde performansını önemli ölçüde artıran yıldız oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla ağırladığı Miami Heat'i 121-118 mağlup etti.

 Üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta Harden 58 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 4 top çalmayla galibiyette başrolü oynarken, Austin Rivers 17, Gary Clark ve Chris Paul 14'er sayılık performans sergiledi.

Bu sezon 34. kez kaybeden Heat'te Goran Dragic ve Kelly Olynyk 21'er sayı, Justise Winslow 19 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı üretti.

Lider Warriors kaybetti

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Orlando Magic, iyi savunma yaptığı maçta konuk ettiği Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 103-96 mağlup etti. 

Sezonun 29'uncu galibiyetini elde eden Magic'te Aaron Gordon 22 sayı ve 15 ribauntla, Nikola Vucevic ise 12 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, Terrence Ross 16 sayıyla skora destek verdi. 

Bu sezonun 19. yenilgisini alan Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, DeMarcus Cousnis 21 sayı ve 11 ribaunt, Klay Thompson da 21 sayıyla mücadele etti.

Bay Sakal resmen çıldırdı

NBA'de yarın 7 maç oynanacak.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 122-115
Orlando Magic-Golden State Warriors: 103-96
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 118-125
Houston Rockets-Miami Heat: 121-118
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 104-108
Denver Nuggets-Utah Jazz: 104-111

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