BAXI Manresa: 80 - Türk Telekom: 75
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol kulübü BAXI Manresa'ya 80-75 yenildi.
Manresa kentindeki Nou Congost Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-13 üstünlükle geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 39-34 önde gitti.
BAXI Manresa, 3. çeyrekte 55-54 öne geçti ve karşılaşmayı 80-75 kazandı.
Türk Telekom, gruptaki ilk mağlubiyetini, BAXI Manresa ise 3. galibiyetini aldı.
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