BAUSuperMassive'in rakipleri belli oldu!
KMF 2018 şampiyonu BAUSuperMassive'in Berlin'de yapılacak MSI 2018'de karşılaşacağı rakipler belli oldu.
Toplamda 8 takımın katılacağı MSI 2018 Play-In turnuvasında gruplar A ve B olmak üzere ikiye ayrıldı. B grubunda yer alan temsilcimiz Brezilya, Okyanusya ve Japonya'dan rakiplerle eşleşti.
Grup A: Rainbow7, Gambit Esports, Kaos Latin Gamers, Ascension Gaming
Grup B: KaBuM! E-Sports, Dire Wolves, BAUSuperMassive, PENTAGRAM
Grup aşamasından başarıyla çıkacak takımlar daha sonra yarı final ve final karşılaşmaları oynayacak.
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