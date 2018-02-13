BAUSuperMassive’in bileği bükülmüyor
Vodafone Freezone Türkiye Şampiyonluk Ligi'nin 4’üncü haftası geride kaldı. Sezona fırtına gibi başlayan BAUSuperMassive, 4 haftada 12 galibiyeti hanesine yazdırarak ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.
Haftaya istekli ve güçlü başlayan Dark Passage.Dominos, aldığı 3 galibiyetle iddialı oyununu taçlandırırken, eski günlerine geri dönmeye çalışan 1907 Fenerbahçe, aldığı 2 galibiyetle bu hafta da 3’üncülüğe razı oldu.
Lider BAUSuperMassive, galibiyet serisini sürdürerek, aldığı 12 galibiyetle bu haftayı da kayıpsız kapattı. Haftaya damgasını vuran diğer bir takım ise ortaya koyduğu etkileyici performansla Dark Passage.Dominos oldu. Üst üste 3 galibiyet alan ekip, rakibi Fenerbahçe’yi yakalayarak haftayı güçlü bir şekilde bitirdi.
Eski günlerine geri dönmeye çalışan son şampiyon 1907 Fenerbahçe, ortalama bir performans gösterdiği haftada 2 galibiyetle sıralamadaki yerini korusa da Dark Passage.Dominos’un soluğunu ensesinde hissetti.
Puan tablosunun orta sıralarında ise Team AURORA, YouthCrew ve HWA Gaming ekipleri birbirlerine yakın puanlarda, zirve ile düşme mücadelesi arasında haftayı tamamladı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve düşme hattından kurtulmak isteyen Galakticos ekibi ise istediği performansı bu hafta da gösteremeyerek tablonun en alt sırasında yer aldı.
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