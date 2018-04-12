BAUSuperMassive'e 2,5 milyon TL

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
12.04.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

BAUSuperMassive'e 2,5 milyon TL

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BAUSuperMassive'e 2,5 milyon TL

Popüler elektronik spor (eSpor) oyunlarının başında gelen League of Legends’ın Türkiye’deki liginde başarılı bir performans gösteren BAU SuperMassive, Yemeksepeti’nin CEO’su ve Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarından biri olan Nevzat Aydın ile Bahçeşehir Okulları’ndan yatırım aldı.

Seri girişimci Hakan Baş’ın 2016’da kurduğu BAU SuperMassive’in aldığı yatırım miktarı ise 2.5 milyon TL olarak açıklandı.

16 MİLYON YATIRIM

Bugüne kadar 30 şirkete toplamda 16 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirten Nevzat Aydın, “İnsanların yaşayış şekillerinde değişiklik yaratacağına inandığım iş modellerine ve girişimcilere yatırım yapmak beni heyecanlandırıyor. ESpor sektörü bu anlamda bir süredir beni heyecanlandıran bir alan.  Özellikle son 3-4 senedir genç bir kesimin hayatının parçası haline gelmiş durumda. Böyle bir sektörü göz ardı etmem imkansızdı. Uzun bir süre sektörü ve oyuncuları gözlemledim. Şartlar olgunlaştıktan sonra gerekli adımları attık” dedi.

3 MİLYON TAKİPÇİ

Esporun son zamanlarda yatırım yapılabilecek en önemli alanlardan biri olduğunu belirten Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, şu anda Türkiye’de bu alanla ilgilenen 3 milyon civarında takipçi olduğunu anlattı.

HEDEF DÜNYA FİNALİ

Yücel, “Yaklaşık 2 yıl önce SuperMassive’e isim sponsoru olarak espor alanına giriş yapmıştık. Daha sonra Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi ile eSpor bursu uygulamasını hayata geçirdik. Şimdi de Nevzat Aydın ile yaptığımız yatırımla eSporda öne çıkıyoruz. Bundan sonraki sezonda BAU SuperMassive takımının ismi Bahçeşehir SuperMassive olacak” diye konuştu.

Aldıkları yatırımı kadrolarındaki oyuncuların bütçelerini karşılamak ve kadrolarını güçlendirmek için kullanacaklarını ifade eden Hakan Baş ise, yapılan yatırım hakkında, “Takım, kurulduğundan bu yana 4 sezonda 4 kez finale kaldı. Bunların 2’sini kazandık. Bu sezonu da ligi açık ara lider bitirdik. Hedefimiz Berlin’deki elemeleri geçip, Paris’te final oynamak. Şu anki kadromuzla finalde başarıyı yakalayabiliriz” diye konuştu.

 

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