BAUSuperMassive'e 2,5 milyon TL
Popüler elektronik spor (eSpor) oyunlarının başında gelen League of Legends’ın Türkiye’deki liginde başarılı bir performans gösteren BAU SuperMassive, Yemeksepeti’nin CEO’su ve Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarından biri olan Nevzat Aydın ile Bahçeşehir Okulları’ndan yatırım aldı.
Seri girişimci Hakan Baş’ın 2016’da kurduğu BAU SuperMassive’in aldığı yatırım miktarı ise 2.5 milyon TL olarak açıklandı.
16 MİLYON YATIRIM
Bugüne kadar 30 şirkete toplamda 16 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirten Nevzat Aydın, “İnsanların yaşayış şekillerinde değişiklik yaratacağına inandığım iş modellerine ve girişimcilere yatırım yapmak beni heyecanlandırıyor. ESpor sektörü bu anlamda bir süredir beni heyecanlandıran bir alan. Özellikle son 3-4 senedir genç bir kesimin hayatının parçası haline gelmiş durumda. Böyle bir sektörü göz ardı etmem imkansızdı. Uzun bir süre sektörü ve oyuncuları gözlemledim. Şartlar olgunlaştıktan sonra gerekli adımları attık” dedi.
3 MİLYON TAKİPÇİ
Esporun son zamanlarda yatırım yapılabilecek en önemli alanlardan biri olduğunu belirten Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, şu anda Türkiye’de bu alanla ilgilenen 3 milyon civarında takipçi olduğunu anlattı.
HEDEF DÜNYA FİNALİ
Yücel, “Yaklaşık 2 yıl önce SuperMassive’e isim sponsoru olarak espor alanına giriş yapmıştık. Daha sonra Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi ile eSpor bursu uygulamasını hayata geçirdik. Şimdi de Nevzat Aydın ile yaptığımız yatırımla eSporda öne çıkıyoruz. Bundan sonraki sezonda BAU SuperMassive takımının ismi Bahçeşehir SuperMassive olacak” diye konuştu.
Aldıkları yatırımı kadrolarındaki oyuncuların bütçelerini karşılamak ve kadrolarını güçlendirmek için kullanacaklarını ifade eden Hakan Baş ise, yapılan yatırım hakkında, “Takım, kurulduğundan bu yana 4 sezonda 4 kez finale kaldı. Bunların 2’sini kazandık. Bu sezonu da ligi açık ara lider bitirdik. Hedefimiz Berlin’deki elemeleri geçip, Paris’te final oynamak. Şu anki kadromuzla finalde başarıyı yakalayabiliriz” diye konuştu.
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