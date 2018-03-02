BAUSuperMassive’den tarihi rekor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor BAUSuperMassive’den tarihi rekor!
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Sıradaki Haber:100’üncü gün kutlamaları başlıyor

eSpor
02.03.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

BAUSuperMassive’den tarihi rekor!

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League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 6 hafta geride kalırken, çıktığı 19 maçın 19’undan da galibiyetle ayrılan BAUSuperMassive, dünyanın önde gelen espor takımlarından Fnatic’in 18 maçlık galibiyet serisini geçerek bir ilke imza attı.

2015 yılından beri hiçbir takımın ulaşamadığı galibiyet sayısına ulaşan BAUSuperMassive, önemli bir başarı grafiği yakaladı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sona ererken BAUSuperMassive'in ligdeki namağlup liderliği devam etti. Ligde çıktığı 19 maçın tamamını kazanan ekip, 18 maç üzerinden oynanan EU LCS sezonunu namağlup bitiren Fnatic'in galibiyet sayısını geçmeyi başardı.

Zirvenin en yakın takipçisi Royal Bandits e-sports bu haftayı kayıpsız geçerek yükselişini sürdürdü ve toplam 14 galibiyetle 2’inci sıradaki yerini korudu. Bu sene ligde istediği performansı gösteremeyen son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor'un da kayıpsız geçirdiği haftada 3’üncülük yarışı kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 1907 Fenerbahçe Espor hanesine yazdırdığı 10 galibiyetle avantaj elde ederken, Dark Passage.Dominos ekibi 9, Team AURORA ve YouthCREW ekipleri ise aldıkları 8 galibiyetle zirveyi zorlayan diğer takımlar oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları 3 Mart Cumartesi günü 15.00'dan itibaren devam edecek.

BAUSuperMassive’den tarihi rekor

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