BAUSuperMassive’den tarihi rekor!
League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 6 hafta geride kalırken, çıktığı 19 maçın 19’undan da galibiyetle ayrılan BAUSuperMassive, dünyanın önde gelen espor takımlarından Fnatic’in 18 maçlık galibiyet serisini geçerek bir ilke imza attı.
2015 yılından beri hiçbir takımın ulaşamadığı galibiyet sayısına ulaşan BAUSuperMassive, önemli bir başarı grafiği yakaladı.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sona ererken BAUSuperMassive'in ligdeki namağlup liderliği devam etti. Ligde çıktığı 19 maçın tamamını kazanan ekip, 18 maç üzerinden oynanan EU LCS sezonunu namağlup bitiren Fnatic'in galibiyet sayısını geçmeyi başardı.
Zirvenin en yakın takipçisi Royal Bandits e-sports bu haftayı kayıpsız geçerek yükselişini sürdürdü ve toplam 14 galibiyetle 2’inci sıradaki yerini korudu. Bu sene ligde istediği performansı gösteremeyen son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor'un da kayıpsız geçirdiği haftada 3’üncülük yarışı kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 1907 Fenerbahçe Espor hanesine yazdırdığı 10 galibiyetle avantaj elde ederken, Dark Passage.Dominos ekibi 9, Team AURORA ve YouthCREW ekipleri ise aldıkları 8 galibiyetle zirveyi zorlayan diğer takımlar oldu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları 3 Mart Cumartesi günü 15.00'dan itibaren devam edecek.
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