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BAUSuperMassive'den 6'da 6

Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi olan League of Legends Şampiyonluk ligi 2017-2018 kış mevsimi sezonu kıran kırana mücadeleler ile geçiyor.

Hürriyet Haber
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Sezona hızlı bir başlangıç yapan BAUSuperMassive takımı ilk 6 maçın 6’sını da kazanarak sezona hızlı bir giriş yaptı.

Kurulduğu günden bu yana 4 sezonda 4 final oynayan BAUSuperMassive sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Kış sezonu başında Koreli oyuncular Snowflower, GBM ve Koç Irean ile anlaşan BAUSuperMassive ekibine kattığı güçlü isimler ile ligin en iddialı takımlarından.

Geçtiğimiz hafta başlayan sezonun ilk maçında 1907 Fenerbahçe’yi yenerek rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen BAUSuperMassive, sonrasında oynadığı tüm maçları kazanarak 6’da 6 ile puan tablosunda liderliğini koruyor.

Sponsorları arasında THY, Vodafone, Monster gibi global markalar olan BAUSuperMassive’in hedefi, mevsimi birinci olarak bitirerek Mid Season Invitation’a gidip dünya arenasında Türkiye’yi temsil etmek.

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