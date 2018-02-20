BAUSuperMassive hayranlarıyla buluşuyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlereSpor HaberleriBAUSuperMassive hayranlarıyla buluşuyor
eSpor BAUSuperMassive hayranlarıyla buluşuyor
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eSpor
20.02.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

BAUSuperMassive hayranlarıyla buluşuyor

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2018 Kış Mevsimi’nde yakaladığı galibiyet serisiyle Şampiyonluk Ligi’ndeki liderliğini sürdüren BAUSuperMassive’in League of Legends takımı oyuncuları 21 Şubat Çarşamba günü Monster Notebook’un Kadıköy’deki mağazasında taraftarlarıyla bir araya gelecekler

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, ülkemizdeki oyun ekosistemini her fırsatta desteklemeye devam ediyor.

Marka esporun gelişmesine verdiği destek kapsamında geçtiğimiz yıl sponsorluk anlaşması imzaladığı BAUSuperMassive oyuncularını 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’da Kadıköy’deki mağazasında misafir edecek.

VF Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde üst üste 15 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan BAUSuperMassive tam kadro Monster’ın Kadıköy Mağazası’nda olacak. Saat 14.00 – 16.00 arasında mağazayı ziyaret eden e-spor meraklıları Asım Cihat "FabFabulous" Karakaya, Furkan "Stomaged" Güngör, Lee "GBM" Chang-seok, Berkay "Zeitnot" Aşıkuzun, Noh "SnowFlower" Hoei-jong ve Sercan "Secaf Reis" Çevikoğlu ile tanışma ve fotoğraf çektirme şansını yakalayacaklar.

Monster Notebook’un Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü, markanın e-spora yaklaşımı hakkında, “Türkiye’nin teknoloji anlamında oyuncuların yeniliklerle buluşmasına katkıda bulunan bir firma olarak e-sporun gelişmesini heyecanla takip ediyoruz ve bu alana yönelik ürünlerle kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Buna örnek olarak, oyuncu talepleri doğrultusunda ürünlerimize eklediğimiz yüksek tazeleme oranını destekleyen görüntü portlarını veya mağazamızdaki klavye ve fare gibi oyuncu donanımlarını gösterebiliriz. Ülkemizdeki oyun kültürünün ve e-sporun gelişmesi için çalışmaya ve oyuncuların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAUSuperMassive oyuncularının katılacağı ve tüm oyunseverlerin katılabilecekleri buluşma Monster Notebook’un Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi, Başçavuş Sokak No: 3 adresindeki Kadıköy mağazasında gerçekleşecek.

 

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