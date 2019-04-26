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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Batur Altıparmak: Fenerbahçe'den talep yok, Caner'i isteyen Beşiktaş ile görüşsün

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Batur Altıparmak: Fenerbahçe'den talep yok, Caner'i isteyen Beşiktaş ile görüşsün

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Caner Erkin-Fenerbahçe iddiaları hakkında Spor Arena'ya konuştu.

Fatih Saboviç / Spor Arena Özel 

2016-2017 sezonundan bu yana Beşiktaş’ta görev yapan Caner Erkin’in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddiaları bir süredir özellikle sosyal medyayı meşgul ediyor.

Söz konusu transfer söylentilerini netleştirmek adına başarılı futbolcunun menajeri Batur Altıparmak’la irtibata geçtik.

Altıparmak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Caner’in Beşiktaş Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe tarafından bu konuda bana gelen bir talep veya girişim olmadı” dedi.

Batur Altıparmak ayrıca, “Şu anda Caner Erkin’i isteyen bir kulübün öncelikle zaten sözleşmeli futbolcusu olduğu Beşiktaş Kulübü ile görüşmesi gerekir. Kimler, hangi maksatla böyle iddiaları ortaya atıyor anlayabilmiş değilim” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasını 23’ü Süper Lig, 11’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 34 maçta terleten 30 yaşındaki sol bek Caner Erkin, toplamda 2 gol ve 4 asistlik katkı vermeyi başardı.

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