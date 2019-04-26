Batur Altıparmak: Fenerbahçe'den talep yok, Caner'i isteyen Beşiktaş ile görüşsün
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Caner Erkin-Fenerbahçe iddiaları hakkında Spor Arena'ya konuştu.
Fatih Saboviç / Spor Arena Özel
2016-2017 sezonundan bu yana Beşiktaş’ta görev yapan Caner Erkin’in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddiaları bir süredir özellikle sosyal medyayı meşgul ediyor.
Söz konusu transfer söylentilerini netleştirmek adına başarılı futbolcunun menajeri Batur Altıparmak’la irtibata geçtik.
Altıparmak iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Caner’in Beşiktaş Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe tarafından bu konuda bana gelen bir talep veya girişim olmadı” dedi.
Batur Altıparmak ayrıca, “Şu anda Caner Erkin’i isteyen bir kulübün öncelikle zaten sözleşmeli futbolcusu olduğu Beşiktaş Kulübü ile görüşmesi gerekir. Kimler, hangi maksatla böyle iddiaları ortaya atıyor anlayabilmiş değilim” ifadelerini kullandı.
Bu sezon Beşiktaş formasını 23’ü Süper Lig, 11’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 34 maçta terleten 30 yaşındaki sol bek Caner Erkin, toplamda 2 gol ve 4 asistlik katkı vermeyi başardı.
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