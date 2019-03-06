Batuhan Karadeniz yine golünü attı!
Devre arası transfer döneminde Bandırmaspor'a transfer olan Beşiktaşlı eski golcü Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor.
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor 25. hafta maçında Pendikspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bandırmaspor'un gollerini Haluk Türkeri, Üstün Bilgi (2), Batuhan Karadeniz ve Deniz Ataç kaydetti.
Beşinci golünü attı
Maçın 62. dakikasında oyuna dahil olan Batuhan Karadeniz 5. maçta 4. golünü kaydetti. Bandırmaspor aldığı bu kritik galibiyet ile 24 puana yükseldi ve 15. sıraya çıktı.
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