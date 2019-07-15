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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
15.07.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Batuhan Karadeniz, transferini sosyal medyadan duyurdu

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Batuhan Karadeniz, transferini sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan ve attığı gollerle takımını ligde tutan Batuhan Karadeniz, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

'Bandırmaspor ile tekrar anlaşmış bulunmaktayım'

Bandırma formasıyla 'yeniden doğan Batuhan, Marmara ekibi ile yeniden anlaştı. Sosyal medya hesabından açıklamala yapan 28 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene formasını terletmekten onur ve gurur duyduğum Bandırmaspor ile tekrar anlaşmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen başkanım ve Onur Göçmez başta olmak üzere tüm Bandırma taraftarına teşekkür ediyorum. Şu anda vatani görevimi yapmaktayım. Şafak atarsa 2, bekle bizi." ifadelerini kullandı.

Batuhan, attığı 11 golle takımını ligde tutmayı başarmıştı.

Genç yaşta Beşiktaş'ta gösterdiği performansla 'Türk futbolunda yeni bir yıldız doğuyor' yorumları yapılan Batuhan Karadeniz, gittiği takımlarda saha içi ve saha dışı disiplinsiz davranışları, onun sürekli kadro dışı kalmasına sebep olmuştu. Henüz 17 yaşındayken Fatih Terim tarafından A Milli takıma çağrılan Batuhan'ın gelecek planları tutmadı.

İstikrarsız ve başarısız dönemler geçirse de...

Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor'da forma giydikten sonra İsviçre ekibi St. Gallen'in yolunu tutan forvet oyuncusu için işler yine yolunda gitmedi. Sadece 7 maçta forma giyebilen ve gol atmayı başaramayan Batuhan, Sivas formasıyla Türkiye'ye geri döndü. Ardından Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Adana Demirspor forması giyen Batuhan, yine aradığını bulamadı. Kadro dışı kalmalarıyla bilinen 28 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Bandırmaspor olmuştu.

Gittiği birçok kulüpte istikrarsız ve başarısız dönemler geçirse de yeteneği konusunda herkesin hem fikir olduğu Batuhan Karadeniz, Bandırma’ya da öyle gitmişti. İlçede herkes olası bir başarısızlığa, kadro dışı kalmaya hazır ama yine de umut doluydu.

Taraftar bağrına bastı!

Ara transferin son gününde Bandırmaspor'a transfer olan Batuhan, şehrin en büyük kümede kalma umuduydu ve Batuhan, 3 maçta 3 gol atarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Fethiyespor maçı ise Batuhan'ın dönüm noktası oldu. Taraftarlar, 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i de maç sonunda bağrına basmıştı.

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