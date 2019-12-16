Batuhan Karadeniz krizi! "Senin kafan burada değil"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da yönetim, takımdan ayrılmak istediğini bildiren Batuhan Karadeniz ile ipleri kopardı.

Konu hakkında Etimesgut Belediyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Namık Havutça, "Önemli Etimesgut maçımız öncesinde ilk 11’de ismini görmeyen profesyonel futbolcumuz Batuhan Karadeniz 18 kişilik maç kadrosunda olmak istemediğini belirterek 14 Aralık 2019 tarihinde kamptan ayrılmıştır. Ayrıca aynı gece de Kulüp Başkanımız Göksel Karlahan’ı arayarak kendi isteği ile Bandırmaspor’dan ayrılmak istediğini de belirtmiştir" dedi.

Batuhan'dan açıklama geldi

Bandırmaspor'a geçtiğimiz sezon devre arasında bedelsiz olarak transfer olan ve 2019-2020 futbol sezonu için de bordo-beyazlılara "Devam" diyen Batuhan Karadeniz sosyal medyadan açıklamada bulundu. Karadeniz, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak hocasına yüklendi. İşte o açıklama...

"Severek oynadığım bu takımda her maç verdiğim mücadelenin gerçek olduğunu, Bandırmasporumuzu şampiyonluğa taşımamızın tek amacımız olduğunu bilmenizi isterim. Ve bu amaç uğrunda üzerime düşen takım kampları , antrenmanlar, maçlar , takım yemekleri ve organizasyonlarına kadar bütün sorumluluklarımı eksiksiz yerine getirmiş bulunmaktayım.

"Senin kafan burada değil"

"Ancak oynanacak olan bu devre arası son maçta dün gece sevgili hocamızın ‘Senin kafan burada değil, o yüzden seni kadroya almadım’ açıklamasıyla beraber 11’e alınmadığımı öğrendim. Benim kafam da vücudum da ruhum da sadece ve sadece şampiyonluğu için mücadele verdiğim bu takımdadır. Sezon başından beri takım arkadaşlarımız ,taraftarlar gerekse yönetim ve teknik ekip olarak odaklandığımız tek şey Bandırmaspor'u bir üst lige taşımaktır! Ancak bugün maçtan sonra tarafıma gönderilen yazıda öğreniyorum ki hocamız Serdar Bozkurt yönetime verdiği bilgide benim kendi rızamla on sekizlik kadroda olmak istemediğimi söylemiştir.

Mantık çerçevesinde söylenen bu söze bakıldığı zaman son maçta da oynayarak istatistiğimi daha da ileriye taşımak varken oynamak istemediğimi söylemek oldukça amatörce olurdu . Herkes şunu bilmelidir ki şahıslar gelip geçicidir aslolan ve baki olan Bandırmaspor ve Bandırmaspor'un başarısıdır. Sevgili hocamızın kararına saygı duyuyor ve bundan sonra ki şampiyonluk yolunda kendisi, ekibi, takım arkadaşlarım ve siz değerli Bandırmaspor taraftarına başarılar diliyorum"

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