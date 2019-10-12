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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...

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Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...

Bir dönem Beşiktaş’ın forması giyen şu anda Bandırmaspor’da görev alan Batuhan Karadeniz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olan Batuhan Karadeniz, “Sakaryaspor maçı benim için önemli bir maç olacak. Sakaryaspor’da geçtiğimiz yıllarda forma giymiştim. O sezon şampiyonluk nasip olmamıştı. Bandırmaspor'a geçen sezonun ikinci yarısında geldim. Son saniye golüyle takımı ligde tuttuk. Buraya gelişimde asbaşkanımız Onur Göçmez’in büyük katkısı oldu. Geçen sezon ve bu sezon Onur Göçmez büyük bir yükün altına girdi. İnşallah biz de bu sezon hedefe ulaşır ve Onur Göçmez'i mutlu ederiz. Onur Göçmez'in katkıları olmasaydı Bandırmaspor şu anda çok kötü bir durumda olabilir ve transfer yasağı alabilirdi. Onur Göçmez’in benimle ilgili yorumunu takip ettim. Çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Sosyal medyada yazılan yorumları ben takmıyorum fakat..."

“İnsanlarda bana karşı ne yazık ki ön yargı var. Her gittiğim kulüpte kadro dışı kalmalarım gündeme getiriliyor. Sosyal medyada bana ait olmayan cümleler paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde mesela ailem gösterdi. Ben, ‘Zlatan’a benzetilmek abartı benim arkamda Messi oynamadı’ demişim. Ben böyle bir açıklama yapmadım. ‘Kral olacaksın, kral yapmayacaksın’ sözünü ben demişim gibi yıllarca konuştular ve eleştirdiler. Sosyal medyada yazılan yorumları ben takmıyorum fakat ailem özellikle de eşim etkileniyor. Mesela bu yazılan yorumlara ya da yazılan yalan haberlere karşı bir şey de yapamıyorsunuz.”

Beşiktaş için inşallah en güzeli olur. Kim başkan seçilirse seçilsin kazanan Beşiktaş olsun. Beşiktaş’ın bende yeri çok ayrı. Beşiktaş’ta doğru bir zamanda oynadığımı düşünüyorum. Tabii o dönem benim de hatalarım oldu.”

"İsteselerdi beni transfer ederlerdi"

Galatasaray beni istese alırdı. Geçen sezonun ikinci yarısında ben de iddiaları sosyal medyadan takip ettim. Galatasaray, Fenerbahçe veBeşiktaş ülkemizin önemli kulüpler arasında ve bu kulüpler hangi yerli oyuncu isterse alabilecek güce de sahipler. Bir gün çok önemli bir teknik direktör bana şunu söylemişti. ‘Bizi denizde buldular, hoca yaptılar, telefon falan da yoktu. Denizde tatildeyken buldular.’

"Falcao 30 gol atar"

“Ülkemizde özellikle Süper Lig’de çok önemli golcüler var. Falcao’nun kalitesini tartışmaya gerek yok bu sezon Galatasaray’da 30 gol atar. Bence atması da lazım.”

 Monaco Falcao'ya böyle veda etti...

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