Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor!
Devre arasında Bandırmaspor'a transfer olan Batuhan daha ilk maçında 2 gol birden atmıştı.
Anadolu Selçukluspor ile oynanan maçta Bandırmaspor'la 7. kez sahaya çıkan 27 yaşındaki yıldız 4. golünü kaydetti.
Batuhan, Bandırmaspor'un Konya Anadolu Selçukluspor'la 3-3 berabere kaldığı maçın 54. dakikasında golünü kaydetti.
54. dakikada Batuhan'ın golüyle 3-0 öne geçen Bandırma, Konya ekibinin 3 golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
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