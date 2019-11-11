Batuhan Karadeniz fırtınası
Batuhan Karadeniz'in yükselen performansı sürüyor. TFF 2. Lig'de ekibi Bandırmaspor'da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu ligdeki son maçında hat-trick yaptı.
Bandırmaspor, Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor 3-3 berabere kalırken, Batuhan Karadeniz hat-trick yaptı.
Tecrübeli golcü ligde 10, maçında 9. golüne imza atarken, takımının 24 puanla 3. sırada yer almasına büyük katkı yaptı.
Batuhan geçtiğimiz sezon devre arasında bedelsiz olarak Bandırmaspor'a transfer olmuştu. Yeteneğinin yanı sıra açıklamaları ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Batuhan, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra yurt dışında FC St. Gallen forması da giymişti.
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