Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'a transfer oldu
Son olarak Adana Demirspor forması giyen Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'la anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerindeki 10. takımına imza atmış oldu.
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, devre arası transfer gününün son saatlerinde Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.
Batuhan Karadeniz'in 10. takımı...
Bandırmaspor, Batuhan Karadeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu, böylece kariyerinde 10. kez takım değiştirmiş oldu.
Batuhan, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da oynamıştı. 18 takımın bulunduğu Spor Toto 2. Lig'de Bandırmaspor, 14 puan ile 17. sırada yer alıyor. (Fanatik)
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