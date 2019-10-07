Batuhan Akduman kimdir?
Ermeni CFC dövüşçüsü Rafael Abrahamyan ve Türk dövüşçümüz Batuhan Akduman arasında dövüş müsabakası gerçekleşti. Rafael Abrahamyan’ın dövüş sırasında Batuhan Akduman’ın üzerine çıkarak nefessiz bırakması birçok spor yorumcusu adam öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirildi. Olay ardından Batuhan Akduman’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu.
Batuhan Akduman, yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi. Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasındaki müsabaka görüntüleri izleyenleri şok etti. Ringde üstünlük sağlayan Ermeni asıllı sporcu Rafael Abrahamyan’ın Batuhan Akduman’ı nefessiz bıraktığı görüntüler tepki çekti. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı, duruma sağlık ekipleri müdahale etti.
MMA Federasyonu 6. seviye dövüş sporcusu olan Batuhan Akduman,1995 doğumlu.
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