Battle Bay yayında!

MOBA türünde bir savaş Oyunu olan Battle Bay'de gerçek kullanıcılarla gerçek zamanlı mücadele edeceksiniz. Rakip gemileri batırmak için savaşacağınız oyunu 5’e 5 takımlara ayrılarak da oynayabilirsiniz.
Oyunda farklı özelliklere sahip birçok gemi yer alıyor. Oyunda bu gemilere seviyeye atlatarak daha fazla sağlık, savunma, hız ve ateş gücü kazandırabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda oyun içi satın alma sistemi de mevcut. Aynı zamanda oyundaki oyuncular birbirleriyle sohbet de edebiliyor.
Rovio'nun yeni oyunu Battle Bay'i Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.