Batı Konferansı Finali ilk maç, TEK MAÇ ve CANLI! iddaa'da öne çıkan...
NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında son şampiyon Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu final serisinin bu ilk maçına Misli.com’dan TEK MAÇ olarak bahis yapılabiliyorsunuz, işte öne çıkanlar...
GOLDEN STATE WARRIORS
- Son şampiyon Golden State Warriors, çeyrek finalde Los Angeles Clippers’ı 4-2’lik seriyle geçtikten sonra yarı finalde Houston Rockets ile karşılaşmıştı.
- Çekişmeli geçen seride durum bir ara 2-2’ye gelmesine rağmen Warriors bu kapışmayı da 4-2’ile geçerek Konferans Finali’ne yükselmeyi başarmıştı.
- Unvanını kaybetmek istemeyen ev sahibi ekipte önceki turda sakatlanan Kevin Durant bu maçta kesin olarak forma giyemeyecek.
- Başarılı oyuncunun serideki ikinci karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği de belirsizliğini koruyor...
PORTLAND TRAIL BLAZERS
- İyi bir normal sezonu geride bırakan Portland Trailer Blazers, bu iyi grafiği play-off’a da taşıdı.
- İlk turda Oklahoma City Thunder’ı saf dışı bırakan Portland’da Damian Lillard’ın son maçtaki son saniye üçlüğü akılda kalan bir an oldu.
- Lillard bu performansını yarı final serisinde Denver Nuggets karşısında da sürdürerek takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.
- Yıldız oyuncunun Konferans Finali’nde Curry ve arkadaşlarına karşı göstereceği karakter bir bakıma Portland’ın kaderini de tayin edecek!
BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!
- Golden State Warriors bu sezon evinde çıktığı play-off dahil tüm maçlarda sadece 10 kez kaybetti. (Ms1)
- Bu sezon iki ekip arasında oynanan 4 karşılaşmanın 3’ü 220 sayı ve üzeri tamamlandı. (ÜST)
- Golden State Warriors’un çeyrek final ve yarı final serilerinde oynadığı 12 maçın 9 tanesi 220 sayı ve üzerinde tamamlandı. (ÜST)
MİSLİ.COM ÜYELERİ ÜST’TEN YANA!
Heyecan dolu mücadeleye Misli.com üzerinden TEK MAÇ olarak iddaa oynayan üyeler karşılaşmanın tempolu ve bol skorlu geçeceğini düşünüyor.
Üyelerin %71 gibi ciddi bir kısmı karşılaşmanın ÜST biteceğini kuponlarına eklemiş durumda.
%13’lük dilim ise ev sahibi Golden State’in hem ilk yarıyı hem de maç sonunu önde bitireceğini tercih etmiş...
MİSLİ.COM YAZARI ÖNDER KARAKAYA NE DİYOR?
- Portland Trail Blazers, Golden State Warriors'a özellikle kısa eşleşmelerinde problem yaratabilecek bir takım.
- Durant'in de yokluğunda konuk ekibin odaklanması gereken tehdit sayısı düşüyor.
- Ben istim üzerindeki Blazers'ın son şampiyona sorun çıkarabileceğini düşünüyorum.
- Handikap avantajıyla birlikte 2 seçimine yönelmek mantıklı görünüyor.
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