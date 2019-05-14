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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
14.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Batı Konferansı Finali ilk maç, TEK MAÇ ve CANLI! iddaa'da öne çıkan...

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Batı Konferansı Finali ilk maç, TEK MAÇ ve CANLI! iddaa'da öne çıkan...

NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında son şampiyon Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu final serisinin bu ilk maçına Misli.com’dan TEK MAÇ olarak bahis yapılabiliyorsunuz, işte öne çıkanlar...

GOLDEN STATE WARRIORS

- Son şampiyon Golden State Warriors, çeyrek finalde Los Angeles Clippers’ı 4-2’lik seriyle geçtikten sonra yarı finalde Houston Rockets ile karşılaşmıştı.

- Çekişmeli geçen seride durum bir ara 2-2’ye gelmesine rağmen Warriors bu kapışmayı da 4-2’ile geçerek Konferans Finali’ne yükselmeyi başarmıştı.

- Unvanını kaybetmek istemeyen ev sahibi ekipte önceki turda sakatlanan Kevin Durant bu maçta kesin olarak forma giyemeyecek.

- Başarılı oyuncunun serideki ikinci karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği de belirsizliğini koruyor...

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PORTLAND TRAIL BLAZERS

- İyi bir normal sezonu geride bırakan Portland Trailer Blazers, bu iyi grafiği play-off’a da taşıdı.

- İlk turda Oklahoma City Thunder’ı saf dışı bırakan Portland’da Damian Lillard’ın son maçtaki son saniye üçlüğü akılda kalan bir an oldu.

- Lillard bu performansını yarı final serisinde Denver Nuggets karşısında da sürdürerek takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

- Yıldız oyuncunun Konferans Finali’nde Curry ve arkadaşlarına karşı göstereceği karakter bir bakıma Portland’ın kaderini de tayin edecek!

Batı Konferansı Finali ilk maç, TEK MAÇ ve CANLI iddaada öne çıkan...

BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!

- Golden State Warriors bu sezon evinde çıktığı play-off dahil tüm maçlarda sadece 10 kez kaybetti. (Ms1)

- Bu sezon iki ekip arasında oynanan 4 karşılaşmanın 3’ü 220 sayı ve üzeri tamamlandı. (ÜST)

- Golden State Warriors’un çeyrek final ve yarı final serilerinde oynadığı 12 maçın 9 tanesi 220 sayı ve üzerinde tamamlandı. (ÜST)

MİSLİ.COM ÜYELERİ ÜST’TEN YANA!

Heyecan dolu mücadeleye Misli.com üzerinden TEK MAÇ olarak iddaa oynayan üyeler karşılaşmanın tempolu ve bol skorlu geçeceğini düşünüyor.

Üyelerin %71 gibi ciddi bir kısmı karşılaşmanın ÜST biteceğini kuponlarına eklemiş durumda.

%13’lük dilim ise ev sahibi Golden State’in hem ilk yarıyı hem de maç sonunu önde bitireceğini tercih etmiş...

MİSLİ.COM YAZARI ÖNDER KARAKAYA NE DİYOR?

- Portland Trail Blazers, Golden State Warriors'a özellikle kısa eşleşmelerinde problem yaratabilecek bir takım.

- Durant'in de yokluğunda konuk ekibin odaklanması gereken tehdit sayısı düşüyor.

- Ben istim üzerindeki Blazers'ın son şampiyona sorun çıkarabileceğini düşünüyorum.

- Handikap avantajıyla birlikte 2 seçimine yönelmek mantıklı görünüyor.

Kawhi son saniyede bitirdi, Konferans finali geldi!NBA'de Toronto Raptors'un süper yıldızı Kahwi Leonard, Philadelphia 76'ers serisini son saniye basketiyle noktaladı ve takımını Doğu Konferansı'nda finale taşıdı.
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