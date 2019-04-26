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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
26.04.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Batalla aranıyor!

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Batalla aranıyor!

Bursaspor'da adını efsaneler arasına yazdıran Pablo Martin Batalla'nın ilerleyen yaşına rağmen kaydettiği geçen sezonki verilerine bu sezon yeşil beyazlı hiçbir oyuncu ulaşamadı.

Bursaspor’da uzun yıllar ter dökmesinin ardından geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılan ve adını efsaneler adına yazdıran Pablo Martin Batalla, Bursa’ya gelirken takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Şehirde bir anda taraftarlar Arjantinli oyuncuya sosyal medya üzerinden sevgi gösterilerinde bulunurken, Batalla’nın Bursaspor’un sahasında ağırlayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor

12 GOLE KATKI VERDİ

Bursaspor ise, Pablo Martin Batalla’nın yokluğunu hissediyor. Geçtiğimiz sezonu o dönem 34 yaşında olmasına karşın toplam 12 gole katkıyla tamamlayan Arjantinli yıldız, 5 gol ve 7 asist ile takımının en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Bu sezona ise bakıldığında yeşil beyazlı ekibin kadrosundaki hiçbir oyuncunun Batalla’nın geçen sezonki rakamlarına ulaşamadığı görülüyor. Takımın en golcü ismi Aytaç Kara dahi, kariyerinin en verimli sezonunu yaşamasına karşın 6 gol ve 1 asist ile oynuyor.

ASİST SAYISINA YAKLAŞILAMADI

Yeşil beyazlılarda Batalla, sezonu 7 asist ile tamamlarken; bu sezon en fazla asist yapan Allano Lima ise 3 golün hazırlayıcısı oldu. Lima’nın yanı sıra Yusuf Erdoğan, Iasmin Latovlevici ve Tunay Torun da ikişer asist kaydetti. Takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Latovlevici’nin ayrıca 3 golü de bulunuyor. Ayrıca Diafra Sakho ve Umut Nayir’in de bu sezon 3’er golü var.

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Batalla aranıyor

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