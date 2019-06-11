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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Bruno Manga sesleri! | Transfer haberleri

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Trabzonspor'da Bruno Manga sesleri! | Transfer haberleri

Trabzonspor, Cardiff’le sözleşmesi sona eren Gabon’lu stoperle büyük oranda anlaşma sağladı... Manga’nın İstanbul’a gelmesi “Bu iş bitti” diye yorumlandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Bruno Manga sesleri yükseliyor... Stoper takviyesi için çok titiz bir şekilde araştırmalarda bulunan Bordo- Mavililer'in Gabonlu yıldızla büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

40 MAÇTA OYNADI
Manga'nın önceki gün İstanbul'a gelmesi de "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı. Premier Lig'den düşen Cardiff ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta forma giyerken 1 gol attı.

FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ
1.86 boyundaki Bruno Manga güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor. Gabonlu yıldız daha önce Loriens, Angers ve Bordeaux gibi takımların formalarını da giydi.

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Trabzonsporda Bruno Manga sesleri | Transfer haberleri

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