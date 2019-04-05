Duyurdular! Oğuzhan Özyakup bombası...
Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Siyah beyazlı takımda son dönemde kadroya girmekte zorlanan yıldız oyuncuyu Serie A takımlarından Genoa ve Empoli'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü.
İtalyan basınından II Secolo'nun haberine göre; Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli ile Genoa'nın Oğuzhan Özyakup'a talip olduğu belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi için iki takımında Beşiktaş'a 8 milyon euroluk bir teklif yapması gerektiği de vurgulandı.
Bu sezon toplamda 27 resmi maçta forma giyen Oğuzhan Özyakup, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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