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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Duyurdular! Oğuzhan Özyakup bombası...

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Duyurdular! Oğuzhan Özyakup bombası...

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah beyazlı takımda son dönemde kadroya girmekte zorlanan yıldız oyuncuyu Serie A takımlarından Genoa ve Empoli'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü.

İtalyan basınından II Secolo'nun haberine göre; Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli ile Genoa'nın Oğuzhan Özyakup'a talip olduğu belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi için iki takımında Beşiktaş'a 8 milyon euroluk bir teklif yapması gerektiği de vurgulandı.

Bu sezon toplamda 27 resmi maçta forma giyen Oğuzhan Özyakup, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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Duyurdular Oğuzhan Özyakup bombası...

Fikret Orman, Hopada anaokul açtı
Fikret Orman, Hopa'da anaokul açtı

Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da gözler bu zorlu maça çevrildi...

"Futbolu çok özledik"Süper Lig'in 27. haftasında Pazartesi günü Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi yeşil-mavililerin teknik direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lige verilen arada futbolu ve taraftarlarını özlediklerini ifade eden Buruk, "Süper Lig heyecanının yeniden başlamasını bekliyoruz. Bizim maçımız pazartesi ve bekleme süremiz biraz daha fazla. Milli takım arasına kazanarak girmiştik ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Seyircimizle buluşmayı, dolu tribünler önünde oynamayı özledik. Oyuncularımız verilen arada hem iyi çalıştılar, hem de dinlendiler. İyi bir kamp dönemi geçirdik" dedi.
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