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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
01.08.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik Stauskas'ı kadrosuna kattı! | Transfer haberleri...

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Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik Stauskas'ı kadrosuna kattı! | Transfer haberleri...

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague ekiplerinden Baskonia Vitoria-Gasteiz, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol ekibi bu doğrultuda Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de 2014 yılında draft edilen 25 yaşındaki oyuncu, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, Broklyn Nets, Portland Trail Blazers ve Cleveland Cavaliers gibi farklı takımlarda oynadı. Stauskas toplam 335 resmi maçta 6.8 sayı ve 1.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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