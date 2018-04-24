Baskonia-Fenerbahçe maçında favori değişti! Yeni oran...
Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında işi bitirip evine 3-0'la dönmek istiyor. Son güncelleme sonrası maçın favorisi değişti, işte detaylar...
Baskonia
- İstanbul'a getirilmeyen Jayson Granger hazır duruma geldi ve bu akşam forma giyecek.
- Granger'ın yokluğunda Huertas (5.5 sayı) bekleneni veremedi, Vildoza (9.5 sayı) sürpriz katkı verdi.
- İkinci maçta 17 sayı bulan Matt Janning, olağan şüpheli Shengelia'ya destek verdi.
Fenerbahçe
- Obradovic yönetiminde çıkılan 11 çeyrek final maçında fire yok, seriyi 12'ye çıkarmak istiyorlar.
- Wanamaker son maçta döktürdü, iki maçı ortalama 17.5 sayı ile geçti.
- Sloukas 8.5 asist ile hücuma yön verirken, Vesely de 14.5 sayı - 7 ribaunt ortalamasıyla pota altını kararttı.
Nesine.com yorumcusu Orkun Hınçer; "Fenerbahçe maçı ikinci yarıda bitirecek ve turla dönecektir." dedi ve "İY1/MS2" önerdi.
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