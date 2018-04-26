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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
26.04.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final için parkeye çıkacak. Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off çeyrek final serisinin dördüncü maçında bu akşam İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı kazanması halinde üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Peki Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 4'üncü maçında bu akşam İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Vitoria kentinde Fernando Buesa Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 önde bulunuyor. Sahasındaki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89 kazanan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü karşılaşmada ise deplasmanda Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu.

Fenerbahçe Doğuş, bu akşamki müsabakayı kazanması halinde adını üst üste 4'üncü kez Dörtlü Final'e yazdıracak. Baskonia'nın müsabakadan galip ayrılması durumunda ise Dörtlü Final'e yükselecek takım, 1 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak serinin 5'inci ve son maçında belli olacak. İki takım arasında bu sezon yapılan 5 maçın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1 karşılaşmadan ise Baskonia galip ayrıldı.

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Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Nesine.com ve beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atacak. Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibini yenmesi halinde, Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşıyacak. Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü, turu geçmeleri durumunda kariyerinde 17'nci kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde başantrenörlük kariyerinde 23'üncü sezonunu geçiren Obradovic, çalıştırdığı takımlardan Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı. Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda şampiyonluğa ulaştıran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 kezle en fazla kazanan başantrenör unvanını elinde bulunduruyor.

Seride ilk üç karşılaşmanın skorları şu şekilde oluştu:

1. Maç / Fenerbahçe Doğuş 82-73 Kirolbet Baskonia
2. Maç / Fenerbahçe Doğuş 95-89 Kirolbet Baskonia
3. Maç / Kirolbet Baskonia 88-83 Fenerbahçe Doğuş

SON MAÇTA NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya deplasmanda 88-83 yenildi. Fenerbahçe Doğuş karşısında ilk galibiyetini alan Baskonia, seride durumu 2-1'e getirdi. Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti. İkinci yarıya Vesely'nin basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya indiren (47-42) sarı-lacivertli takım, rakibinin serisine engel olamayınca fark, 25. dakika içinde yeniden çift haneli sayılara çıktı: 56-46. Sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin sayılarıyla farkı azaltırken, Baskonia final periyoduna 67-66 önde girdi. Son çeyreğin ilk beş dakikasında Fenerbahçe Doğuş'a sayı attırmayan ve farkı 16 sayıya çıkaran (82-66) Baskonia, karşılaşmayı 88-83 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

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