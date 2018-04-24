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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli futbolcunun biletini kesti.

Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final için sahada. Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde bu akşam İspanya deplasmanında Baskonia'yı yenmesi durumunda üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Peki Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde bu akşam deplasmanda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı yenmesi durumunda üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Serinin dördüncü maçı bu akşam Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak.


İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek. Baskonia'nın bu akşam kazanması durumunda serinin 4. maçı 26 Nisan Perşembe günü yine İspanya'da oynanacak.


Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?


Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Baskonia'ya yenilmedi

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia'yla oynadığı 4 maçı da kazandı. Normal sezonda deplasmanda rakibini 83-69'la geçen sarı-lacivertliler, sahasında ise 79-74 galip geldi. Play-off çeyrek final serisinin ilk iki maçında da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi karşısında serisini devam ettirirse Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş'da başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini geçmesi durumunda, Sırp başantrenör, THY Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı, ilk kez 4 yıl üst üste Dörtlü Final'e taşıyacak. Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde ise 17. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.


Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör,çalıştırdığı takımlar Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı. Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.


Obradovic'le çeyrek finalde maç kaybetmedi


Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 5. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 11 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti. Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da Real Madrid'e, 2017-2018'de de Panathinaikos Superfoods'a maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Baskonia'yı ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son üç sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak play-off serisinde maç kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeye çalışacak.

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