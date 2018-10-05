Basketbolun liderleri FIBA Dünya Basketbol Zirvesi’nde bir araya geldi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Çin’in Xi’an kentinde organize edilen ilk Dünya Basketbol Zirvesi iki günün ardından tamamlandı.
Üst düzey basketbol yöneticileri, FIBA'yı oluşturan ulusal federasyonların başkan ve temsilcileri, ligler ve kulüpler, oyuncu dernekleri, eğitim kurumları, medya ve teknoloji şirketleri ile spora destek veren markaların çalışanlarının katıldığı zirvede ana gündem basketbolun küresel olarak gelişmesinde milli takımların oynadığı önemli rol oldu.
FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann, NBA Komiseri Adam Silver ve Çin Basketbol Birliği Başkanı Yao Ming gibi dünya çapında basketbol liderlerinin katıldığı zirvede basketbolun geleceği ve gelecekte karşılaşacağı fırsatlar da konuşuldu. FIBA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan zirvede, ikinci günün açılış konuşmacıları da Patrick Baumann, Adam Silver ve Yao Ming’di.
Üç isim de milli takımların dünya basketbolundaki önemine dikkat çekti:
Milli takım müsabakaları ile yeni basketbolseverler kazanmanın önemli olduğunu belirten Patrick Baumann, “Milli takımların müsabakası olduğunda, iletişimimiz sadece varolan taraftarlarla olmuyor. Onun yerine, bu zamanlar basketbola yeni taraftarlar kazandırmak için harika bir fırsat” şeklinde konuştu.
Milli takımların ülkelere birlik getirdiğini belirten Adam Silver ise, “Basketbol dünyada en hızlı büyüyen spor ve bir ülkenin milli takım maçı, başka hiçbir şeye benzemeyen bir birlik anı yaratıyor. Dahası, milli takım oyuncuları için 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan daha büyük bir sahne de olamaz” açıklamasını yaptı.
Yıllarca Çin milli formasıyla turnuvalara katılan Yao Ming ise, “Çin'de, diğer her yerden daha fazla, her sporcunun görevi milli takım formasına zafer getirmek ve gururla ülkesini temsil etmektir” dedi.
3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen zirvede konuşulan konular ise şu şekildeydi;
1.Gün (3 Ekim)
* Patrick Baumann (FIBA Genel Sekreteri ve IOC Üyesi) – Basketbolun küresel büyümesini hızlandırmada Ulusal Federasyonlar ve FIBA'nın oynadığı rolü anlatan açılış konuşması
* Craig Zanon (Nike Küresel Basketbol Başkanı) – Marka oluşturma ve bağlılığında itici güç olarak sponsorluğun kazançları
* Cao Weidong (Pekin Spor Üniversitesi Başkanı) - Çin'in yabancı iş birliği için sunduğu fırsatlar ve giderek büyüyen Çin iç pazarından en iyi şekilde yararlanabilinecek yollar
* Burton Shipley (FIBA Okyanusya Başkanı ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Koordinasyon Komisyonu Başkanı) – Çin'de gerçekleşecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na bakış
* Mark Tatum (NBA Komiser Yardımcısı ve FIBA İcra Kurulu Üyesi) – Basketbolun global olarak gelişmesinde NBA’in rolü
* Casey Wasserman (Wasserman Medya Grubu Kurucusu ve CEO’su, Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı) Hızlı değişen dünyada basketbolun yaşam ve iş dünyasındaki rolü
* Andrei Kirilenko (Rusya Basketbol Federasyonu Başkanı), Alfredo Panlilio (Filipinler Basketbol Federasyonu Başkanı) ve Antti Zitting (Finlandiya Basketbol Federasyonu Başkanı) – Federasyonlar Hakkında Panel
* Zhu Fangyu (Guangdong Winnerway Basketbol Kulübü CEO’su), Tomas Van Den Spiegel (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği Başkanı) – Ligler ve Kulüpler Paneli
2.Gün (4 Ekim)
* Patrick Baumann (FIBA Genel Sekreteri ve IOC Üyesi), Adam Silver (NBA Komiseri), Yao Ming (Çin Basketbol Birliği Başkanı) – Açılış Konuşması
* Caitlyn Chen (Tencent Başkan Yardımcısı) – Taraftarlarla ve oyuncularla etkileşimi artırmada dijital medyanın ve teknolojinin rolü
* Stephon Marbury (eski NBA oyuncusu, 2 kez NBA All-Star, 2004 Olimpiyatları bronz madalya sahibi), farklı coğrafya ve çatışma türlerini (etnik, savaş, çete şiddeti vb.) benimsemek ve basketbol ve sporla ilgili faaliyetlere odaklanarak, bir eğitim aracı olarak kişisel gelişimin yanı sıra iyileşmeye ve çözüme nasıl katkıda bulunulacağı
* Philippe Blatter (Infront Spor ve Medya CEO’su – Wanda Spor Grubu Başkan Yardımcısı) - Gerçek ve somut katılımı sağlamanın önemi
* Rae Lin D'Allie (FIBA 3x3 Sporcusu, İtalya ile 2018 Dünya Şampiyonu) - Küresel basketbolun geleceğindeki zorluklar, fırsatlar ve onları etkileyen etkenler ile eğilimler
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