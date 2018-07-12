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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
12.07.2018 - 18:24, Son Güncelleme:

Basketbolun duayeni Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı

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Basketbolun duayeni Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da dün gittiği hastanede muayene sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez için Antalya Spor Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda basketbol potasının altına getirildi. Tabutun önüne ise Hakyemez'in fotoğrafı ile basketbol topu konuldu. Basketbol hakemleri ile Hakyemez'in yetiştirdiği genç basketbolcular da tören sırasında tabutun yanında durdu. Törende Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan Hakyemez'in eşi Filiz Hakyemez de başsağlığı dileklerini kabul etti.

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Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı
Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı

Basketbolun duayeni Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı

Doğan Hakyemez'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasından arkadaşları ile yetiştirdiği genç sporcular ve basketbol okulunun küçük öğrencileri törende gözyaşlarını tutamadı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hakyemez'in Türk basketbolunun bir duayeni, milli sporcusu, antrenörü ve menajeri olarak da hayatına sayısız başarı sığdırdığını söyledi. Vali Karaloğlu, Hakyemez'in başarılı sporcuların yetişmesine katkısı olmuş büyük bir spor insanı olduğunu vurguladı. Karaloğlu, Hakyemez'in ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

ARKADAŞLARI KONUŞTU

Türkiye Basketbol Federasyonu adına konuşan Murat Yosmaoğlu da geçmişte Doğan Hakyemez ile aynı takımda oynadığını, daha sonra onun açtığı yoldan gittiğini söyledi. Sporculuğu ve yöneticiliği ile Hakyemez'in kitaplara konu olacak bir kahraman olduğunu dile getiren Yosmaoğlu, "Kaybettiği zaman bile hiçbir zaman pes etmeyen bir kişiliği vardı" diye konuştu.

Yakın arkadaşı Emin Altıner ise Türkiye'nin iyi bir spor adamını, kendisinin ise ağabeyini kaybettiğini dile getirdi. Altıner, "Sevgi dolu bir insandı. Düşmanına bile sporla yaklaşırdı. Maalesef kırgınlıkları vardı ama bunları hep içine attı ve kimseye söyleyemedi. Doğan ağabey, şöyle bir başını kaldırsan da dostlarını sana son görevini yaparken görebilsen" dedi.

Basketbolun duayeni Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı

ESKİ SPORCUSU KONUŞTU

Hakyemez'in yetiştirdiği sporcular adına konuşan eski sporcusu Barış Güneyi de merhum spor adamının kendilerine bıraktığı Antalya Basket Okulları'nı büyüterek, ona layık olmaya çalışacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Hakyemez için helallik isteyerek, dua okudu.

KIZI TABUTA OMUZ VERDİ

Törenin ardından Doğan Hakyemez'in naaşı, başta kızı Burcu Hakyemez Dal olmak üzere sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenaze, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Hakyemez'in cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'ndeki ikindi namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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