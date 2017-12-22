Basketbolda zorlu haftanın programı belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Darüşşafaka-Trabzonspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
17.00 Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
20.15 Eskişehir Basket-TOFAŞ (Anadolu Üniversitesi)
24 Aralık Pazar:
13.00 Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor (Gazanfer Bilge)
19.30 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
25 Aralık Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Adana ASKİ-Galatasaray (Menderes)
13.00 Bornova Beckerspor-BOTAŞ (Bornova Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.00 Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (BJK Akatlar)
24 Aralık Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol (Edip Buran)
16.00 Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi (Metro Enerji)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
16.00 OGM Ormanspor-Ankara DSİ (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Selçuklu Belediyespor (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bursa Durmazlar (Ankara)
16.00 Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor (90. Yıl)
16.00 Bandırma Kırmızı-Bahçeşehir Koleji (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Antalyaspor-Türk Telekom (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Karesispor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kalıcı Konutlar Merkez)