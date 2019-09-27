Basketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBasketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak!
GeriBasketbol Basketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
27.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Basketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak!

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu maçları, 11 spor salonunda yapılacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 400 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.

- En az kapasiteli salonlar

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu ile Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, en az kapasiteli salonlar olarak öne çıkıyor.

Teksüt Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu ile Afyon Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, üçer bin kapasiteye sahip.

- Salonlar ve kapasiteleri

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta Sinan Erdem 16500
Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 15000
Türk Telekom, OGM Ormanspor Ankara 10400
TOFAŞ, Bursaspor TOFAŞ 7500
Gaziantep Basketbol Şahinbey 6500
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 5000
Beşiktaş Sompo Sigorta, Bahçeşehir Koleji BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 3500
Darüşşafaka Tekfen, Sigortam.net İTÜ Basketbol Ayhan Şahenk 3500
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 3250
Teksüt Bandırma Banvit Kara Ali Acar 3000
Afyon Belediyespor Prof. Dr. Veysel Eroğlu 3000 

Basketbolda yeni sezona 11 salon ev sahipliği yapacak

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Başakşehir favori ama bu sezon her maçta gol yedi! iddaa'da KG VAR oranı...
Tarih bunu da yazdı! Rekabete damga vurdu...
Başakşehir Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Tek başına 110 sayı attı! Beşiktaşlı Hüdai Budanur...