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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Basketbolda yeni devir

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Basketbolda yeni devir

Tüm hakem kararları canlı takip edilip video sistemine aktarılıyor.

Adalet:

Türkiye Basketbol Federasyonu bu sezon hayata geçirdiği sistem sayesinde her detayı kayıt altına alıyor. Adil yönetim ilkesi sağlamlaştırılıyor.

Şeffaflık:

Türkiye Basketbol Süper Ligi’ndeki her maç ve her hakem mercek altına alınıyor. Video veritabanından koçlar da görüntüleri seyredebiliyor.

Eğitim:

Maçların ardından gözlemciler soyunma odasında video analizlerle hakemleri bilgilendiriyor. Her 40 dakika ‘seminer’e dönüşüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, dünyaya örnek olacak bir sistemi hayata geçirdi. Eric Sports adlı video analiz programının TBF’ye özel yapılan düzenlemesiyle tüm hakem kararları, ‘eğitici ve geliştirici bir vizyonla’ gözlem altına alındı.

Sisteme dair aldığım bilgiler sonrası; Hürriyet Gazetesi adına TBF’nin MHK Hakem Eğitim Koordinatörü Murat Biricik’le bir araya geldim. Lig bazında atılımını ilk olarak TBF’nin gerçekleştirdiği bu girişime dair detayları, Sayın Biricik’ten dinleyelim...

İlk, Dr. Rüştü Nuran haberdar etti

2-2.5 yıl önce MHK üyemiz olan Dr. Rüştü Nuran, bir Dünya Kupası’na gittiğinde bu programı görüyor. FIBA, yazılımı sadece Dünya Kupası’nda deniyordu. Sistemin varlığından o zaman haberimiz oldu. Daha sonra MHK Başkanımız Recep Ankaralı’nın gittiği bir FIBA toplantısında bu programı federasyonlara tanıtıyorlar. Geçen sene şubat ayındaki Türkiye Kupası’nda biz bu sistemi deneme amaçlı kullandık.

Maçtan 5 dakika sonra video analiz

Yazılım firmasının yetkililerini geçen yıl kupa zamanı davet ettik. 3-4 gün bize sistemi tanıttılar. Uygulamayı, 2017-18 sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-offlarında kullandık. Daha sonra federasyonumuzun büyük desteğiyle bu sezon başından itibaren programı hayata geçirdik. Hakem gözlemcimiz de masada oturuyor artık, görüntü operatörün yanında... Maçtan 5 dakika sonra görüntüler hakem odasına yansıtılıyor ve hakemler gözlemci eşliğinde inceliyorlar.

Basketbolda yeni devir

Hataların tekrar oranında ciddi azalma gözlendi

Amacımız; bir hata varsa onun neden kaynaklandığını keşfedip, bir daha yapılmaması için gereken hamleleri gerçekleştirmek... Sistemde hakemler ve koçlar için bir ‘database’ var. Sadece bilgisayarlara bağlı değil. İstedikleri aygıtlar aracılığıyla giriş yapabiliyorlar. Yani herkese şeffaf yaklaşıyoruz. Aynı zamanda hakemlerimiz de, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bir nevi, her maç ‘seminer’ oluyor. Bu yazılıma dair aldığımız geri dönüşler de çok iyi oldu. Hataların tekrar oranını epey azaltıyor.

52 ANA BAŞLIK, 257 PARAMETRE

28 farklı spor dalına hizmet edebilen Eric Sports analiz programının TBF’ye yapılan hakem edisyonunda 52 ana başlık altında 257 parametre var.

Hakemlerin tüm verdiği ve ‘atladığı’ kararlar, sisteme maç ve isim özelinde işlenebiliyor. Faullerin, stepslerin dahi her türü ayrı başlık altında etiketlenebiliyor.

Karşılaşma içinde hakemlerin karar istatistikleri de tutuluyor. Hangi takıma kaç faulün, hangi bölgeden hangi bölgeye çalındığına ilişkin detaylar dahi var...

Türkiye’nin talebi ile FIBA’nın Dünya Kupası’nda kullandığı programın, ‘hakem etiketleme’ versiyonu yapıldı. Şimdi Avrupa’daki federasyonlar da sıraya girdi.

Programda kişiye özel sunumlar da hazırlanabiliyor. Hakemler ve koçlar tüm detaylı verilere, kendilerine açılan hesaplar sayesinde telefon, tablet, PC gibi aygıtların tamamından erişebiliyor.

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