Basketbolda transfer... Zandalisini Fenerbahçe’de!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na önemli takviye geldi...
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan basketbolcu Cecilia Zandalasini’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Geçen sezon WNBA'de şampiyon olan Minnesota Lynx ve Avrupa'da da Familia Schio'da forma giyen Zandalasini, EuroLeague'de 11.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile oynadı.
Sarı lacivertli ekibin, 22 yaşındaki İtalyan forvetin transferinde her şeyin imzaya kaldığı öğrenildi.
1996 doğumlu ve 1.85 boyundaki Zandalisini yüksek özgüveni, hem hücumda hem de savunmadaki agresif oyun yapısıyla dikkat çeken bir isim...
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