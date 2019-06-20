Basketbolda sezonun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ belli oluyor

TÃ¼rkiye'nin en Ã¼st dÃ¼zey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlÄ± ekip, play-off final serisinde normal sezon ikincisi FenerbahÃ§e Beko ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.

DÃ¶rt galibiyete ulaÅŸacak takÄ±mÄ±n ÅŸampiyon olacaÄŸÄ± seride 3-3 beraberlik bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarÄ±n oynanacak serinin 7. ve son maÃ§Ä±nÄ± kazanan takÄ±m, 2018-2019 sezonu ÅŸampiyonu olacak.



Anadolu Efes, 9 sezondur ÅŸampiyonluÄŸa hasret



Anadolu Efes, ligde 9 sezondur ÅŸampiyon olamÄ±yor.Â AdÄ±nÄ± 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak deÄŸiÅŸtiren Efes Pilsen, SÃ¼per Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla ÅŸampiyonluk elde eden takÄ±m konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig ÅŸampiyonluÄŸu kupasÄ±nÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼remedi.

Lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, yarÄ±n rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk ÅŸampiyonluk hasretini sonlandÄ±racak hem de ÅŸampiyonluk sayÄ±sÄ± rekorunu geliÅŸtirerek 14'e Ã§Ä±karacak.



FenerbahÃ§e, seriyi sÃ¼rdÃ¼rme hedefinde



Ligde son 3 sezonun ÅŸampiyonu FenerbahÃ§e Beko, serisini sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek.ÂTahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarÄ±nda ÅŸampiyon olan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, yarÄ±nki maÃ§ta Anadolu Efes'i yenmesi halinde ÅŸampiyonluk serisini 4 sezona Ã§Ä±karacak.

FenerbahÃ§e Beko, mutlu sona ulaÅŸmasÄ± durumunda SÃ¼per Lig'de 4 sezon Ã¼st Ã¼ste ÅŸampiyonluk yaÅŸayan 3. takÄ±m olacak.

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarÄ±nda Ä°TÃœ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarÄ±nda ise Anadolu Efes Ã¼st Ã¼ste 4 kez ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



Ataman, 4. ÅŸampiyonluÄŸu kovalÄ±yor



Anadolu Efes'in tecrÃ¼beli baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ergin Ataman, kariyerindeki 4. SÃ¼per Lig ÅŸampiyonluÄŸunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in baÅŸÄ±nda 2008-2009, BeÅŸiktaÅŸ ile 2011-2012 ve Galatasaray'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken 2012-2013 sezonlarÄ±nda ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Ataman, yarÄ±n FenerbahÃ§e Beko karÅŸÄ±sÄ±na Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaÅŸmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacak.



Obradovic, Mahmuti ve Baturalp'i geÃ§mek iÃ§in sahadaÂ



FenerbahÃ§e Beko'nun tecrÃ¼beli baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, 5. kez SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu olmak istiyor.

SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 4 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan SÄ±rp baÅŸantrenÃ¶r, TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde en fazla ÅŸampiyonluk yaÅŸayan yabancÄ± baÅŸantrenÃ¶r konumunda.

SarÄ±-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarÄ±nda ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Obradovic, takÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ±nki maÃ§Ä± kazanmasÄ± durumunda 5. kez mutlu sona ulaÅŸacak.

Obradovic, 5. ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸÄ±rsa SÃ¼per Lig'de 4 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bÄ±rakacak. TecrÃ¼beli baÅŸantrenÃ¶r, kupayÄ± kaldÄ±rmasÄ± durumunda, ligde 6 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan AydÄ±n Ã–rs ve 7 kez mutlu sona ulaÅŸarak rekoru elinde bulunduran Aydan SiyavuÅŸ'a bir adÄ±m daha yaklaÅŸacak.



Obradovic'in gÃ¶zÃ¼ Mahmuti'nin rekorunda



FenerbahÃ§e Beko yarÄ±n SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu olursa baÅŸantrenÃ¶r Obradovic de adÄ±nÄ± TÃ¼rk basketbol tarihine yazdÄ±racak.

SarÄ±-lacivertli ekibin baÅŸÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde eden SÄ±rp Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bu sezon da ÅŸampiyonluk yaÅŸamasÄ± durumunda 4. kez Ã¼st Ã¼ste mutlu sona ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.

Obradovic, Ã¶ÄŸrencilerinin kupayÄ± kaldÄ±rmasÄ± durumunda, SÃ¼per Lig tarihinde en fazla Ã¼st Ã¼ste ÅŸampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.

Lig tarihinde Ã¼st Ã¼ste 4 kez ÅŸampiyonluk yaÅŸayan tek antrenÃ¶r durumundaki Oktay Mahmuti, adÄ±nÄ± Anadolu Efes olarak deÄŸiÅŸtiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon Ã¼st Ã¼ste mutlu sona ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



Åžampiyonluk yaÅŸayan takÄ±m ve antrenÃ¶rler



Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 52 yÄ±llÄ±k tarihinde sezonlara gÃ¶re mutlu sona ulaÅŸan takÄ±mlar ve ÅŸampiyonluk yaÅŸayan antrenÃ¶rler ÅŸunlar:

Sezon Åžampiyon AntrenÃ¶r

1966-67 AltÄ±nordu Samim GÃ¶reÃ§

1967-68 Ä°TÃœ Mehmet Baturalp

1968-69 Galatasaray Petar Sinemov

1969-70 Ä°TÃœ Mehmet Baturalp

1970-71 Ä°TÃœ ÅžengÃ¼n KaplanoÄŸlu

1971-72 Ä°TÃœ Samim GÃ¶reÃ§

1972-73 Ä°TÃœ Ã–ner Åžaylan

1973-74 MuhafÄ±zgÃ¼cÃ¼ ArmaÄŸan Asena

1974-75 BeÅŸiktaÅŸ Cavit Altunay

1975-76 EczacÄ±baÅŸÄ± Aydan SiyavuÅŸ

1976-77 EczacÄ±baÅŸÄ± Aydan SiyavuÅŸ

1977-78 EczacÄ±baÅŸÄ± Aydan SiyavuÅŸ

1978-79 Efes Pilsen Faruk AkagÃ¼n

1979-80 EczacÄ±baÅŸÄ± Aydan SiyavuÅŸ

1980-81 EczacÄ±baÅŸÄ± Aydan SiyavuÅŸ

1981-82 EczacÄ±baÅŸÄ± Aydan SiyavuÅŸ

1982-83 Efes Pilsen RÄ±za Erverdi

1983-84 Efes Pilsen Aydan SiyavuÅŸ

1984-85 Galatasaray Nur Germen

1985-86 Galatasaray Fehmi SadÄ±koÄŸlu

1986-87 KarÅŸÄ±yaka Nadir VekiloÄŸlu

1987-88 EczacÄ±baÅŸÄ± Mehmet Baturalp

1988-89 EczacÄ±baÅŸÄ± Mehmet Baturalp

1989-90 Galatasaray Faruk AkagÃ¼n

1990-91 FenerbahÃ§e Ã‡etin YÄ±lmaz

1991-92 Efes Pilsen AydÄ±n Ã–rs

1992-93 Efes Pilsen AydÄ±n Ã–rs

1993-94 Efes Pilsen AydÄ±n Ã–rs

1994-95 Ãœlkerspor Ã‡etin YÄ±lmaz

1995-96 Efes Pilsen AydÄ±n Ã–rs

1996-97 Efes Pilsen AydÄ±n Ã–rs

1997-98 Ãœlkerspor Ã‡etin YÄ±lmaz

1998-99 TOFAÅž Jasmin Repesa

1999-00 TOFAÅž Tolga Ã–ngÃ¶ren

2000-01 Ãœlkerspor Murat Didin

2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2005-06 Ãœlkerspor Murat Ã–zyer

2006-07 FenerbahÃ§e Ãœlker AydÄ±n Ã–rs

2007-08 FenerbahÃ§e Ãœlker Bogdan Tanjevic

2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman

2009-10 FenerbahÃ§e Ãœlker Bogdan Tanjevic

2010-11 FenerbahÃ§e Ãœlker Neven Spahija

2011-12 BeÅŸiktaÅŸ Milangaz Ergin Ataman

2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman

2013-14 FenerbahÃ§e Ãœlker Zeljko Obradovic

2014-15 PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka Ufuk SarÄ±ca

2015-16 FenerbahÃ§e Zeljko Obradovic

2016-17 FenerbahÃ§e Zeljko Obradovic

2017-18 FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ Zeljko Obradovic



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