Basketbolda haftanın programı!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Doğa Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

20.00 Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor (Teksüt Kara Ali Acar)

26 Ocak Pazar:

13.00 Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)

15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Şahinbey)

17.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-İzmit Belediyespor (Atatürk)

16.00 BOTAŞ-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

26 Ocak Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Final Gençlik (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Konyaspor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Petkimspor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Basket (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)

26 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Mersin Üniversitesi (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Emlak Konut (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Urla Belediyespor-Bosna 34 (12 Eylül)

14.30 Mardin Büyükşehir Başak-Bursa Büyükşehir (Artuklu Yeni)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP (Edremit)

16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-1881 Düzce Belediyespor (Sakarya)

17.00 Bayraklı Belediyespor-Antalya 07 Basketbol (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

26 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-İstanbul Üniversitesi (Metro Enerji)