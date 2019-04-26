Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Banvit-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom (Sinan Erdem)
17.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Cebeci)
28 Nisan Pazar:
15.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Edirnespor (Yalova 90. Yıl)
Yarın:
14.30 Finalspor-Artvin Belediyespor (Bursa Atatürk)
16.00 Petkimspor-OGM Ormanspor (İzmir ENKA)
16.00 Karesispor-Bursaspor (Kurtdereli)
16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Konyaspor (Mamak Belediyesi)
16.00 Ankara DSİ-Bandırma Kırmızı (Ankara DSİ Etlik)
18.00 Akhisar Belediyespor-Düzce Belediyespor (Akhisar Belediye)
Öte yandan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise çeyrek final maçlarıyla heyecan sürüyor.
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