Basketbolda haftanın programı! 4 lig, 30 maç...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

8 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker)

15.15 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar)

17.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

8 Aralık Pazar:

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

16.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Antakya)

9 Aralık Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Atatürk)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

17.30 Anadolu Basket-Merkezefendi Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Final Gençlik (90. Yıl)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bornova Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Gemlik Basketbol-Bandırma Kırmızı (Gemlik)

18.00 Petkimspor-1881 Düzce Belediyespor (ENKA)

8 Aralık Pazar:

16.00 Konyaspor-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor (TOBB ETÜ)

18.00 Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (12 Eylül)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Sakarya Yükseliş (Artuklu Yeni)

14.00 Bursa Büyükşehir-Antalya 07 Basketbol (Yıldırım Şahin Başol)

16.30 İstanbul Üniversitesi-Yalova VİP (Ahmet Cömert)

8 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-Emlak Konut (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

18.30 Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim (Metro Enerji)

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