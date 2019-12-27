Basketbolda haftanın programı! 14. hafta maçları...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom (Akatlar)

20.00 Teksüt Bandırma-TOFAŞ (Teksüt Kara Ali Acar)

29 Aralık Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

15.15 OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka (Ankara)

17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

30 Aralık Pazartesi:

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

- Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

17.30 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

29 Aralık Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Konyaspor (Altındağ Atatürk)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Petkimspor (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Akhisar Belediye)

29 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket (Teksüt Kara Ali Acar)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.00 Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 BOTAŞ Gelişim-İstanbul Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Fenerbahçe Gelişim (Artuklu Yeni)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bosna 34 (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Bursa Büyükşehir (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)

16.00 Sakarya Yükseliş-Urla Belediyespor (Sakarya)

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