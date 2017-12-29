Basketbolda haftanın pogramı belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Sakarya)
15.15 Muratbey Uşak- Eskişehir Basket (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Cebeci)
20.15 TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece (TOFAŞ)
31 Aralık Pazar:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş (BJK Akatlar)
15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)
19.30 Yeşilgiresunspor Belediyespor-Trabzonspor (Giresun 19 Eylül)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)
14.00 Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor (Edip Buran)
14.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
14.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ (Caferağa)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Antalyaspor (Ankara)
Yarın:
13.30 Bahçeşehir Koleji-Petkimspor (Caferağa)
14.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-Yalova Group Belediye (Ahmet Cömert)
16.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Türk Telekom-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)
16.00 Karesispor-Düzce Belediyespor (Kurtdereli)
18.00 Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Bursaspor Durmazlar-İstanbulspor Beylikdüzü (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Akhisar Belediye)