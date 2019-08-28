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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
28.08.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Basketbolda Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahipleri kazanamıyor!

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Basketbolda Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahipleri kazanamıyor!

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nı 49 yıldır ev sahibi takım kazanamıyor.

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi.

1963'teki Dünya Kupası'nı ev sahibi Brezilya elde ederken, 1970'te mutlu sona ulaşan Yugoslavya, ev sahibi ekipler adına son kupayı kaldırdı.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 11 şampiyonada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

- Ev sahipleri 5 kez final oynadı

Kupada ev sahibi takımlar 5 kez final oynayabildi.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ikinci kez ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye mağlup olarak ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.

- İlk 5 şampiyona Amerika kıtasında yapıldı

1950-1967 yıllarında yapılan ilk 5 Dünya Şampiyonası Amerika kıtasında gerçekleştirildi.

Bu ilk 5 organizasyona Brezilya iki kez ev sahipliği yaparken; Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.

- Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyon Yugoslavya'da

Amerika kıtası dışındaki ilk kupa organizasyona ise 1970'te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Kupaya Arjantin, Brezilya ve İspanya ikişer kez ev sahipliği yaparken; Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Filipinler, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Japonya ve Türkiye birer kez düzenledi.

- Asya kıtasında 3. kez yapılacak

Kupa maçları Asya kıtasında 3. kez gerçekleştirilecek.

Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası'na 1978'de Filipinler ev sahipliği yaparken, 2006'daki organizasyon Japonya'da oynandı.

Asya kıtası ülkelerinden Çin ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

- Ev sahipleri ve şampiyonlar

Bugüne dek yapılan 17 şampiyonanın ev sahipleri ve şampiyonlar şöyle:

1950 Arjantin / ARJANTİN
1954 Brezilya / ABD
1959 Şili / BREZİLYA
1963 Brezilya / BREZİLYA
1967 Uruguay / SSCB
1970 Yugoslavya / YUGOSLAVYA
1974 Porto Riko / SSCB
1978 Filipinler / YUGOSLAVYA
1982 Kolombiya / SSCB
1986 İspanya / ABD
1990 Arjantin / YUGOSLAVYA
1994 Kanada / ABD
1998 Yunanistan / YUGOSLAVYA
2002 Amerika / YUGOSLAVYA
2006 Japonya / İSPANYA
2010 Türkiye / ABD
2014 İspanya / ABD 

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