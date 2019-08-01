Basketbolda dev anlaşma
TOTAL Oil Türkiye ve Basketbol Milli Takımları güçlerini birleştiriyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalanıyor. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Ağustos Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye'’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye ve Basketbol Milli Takımları güçlerini birleştiriyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ile TOTAL Oil Türkiye arasında imzalanacak ana sponsorluk anlaşması, 6 Ağustos Salı günü, Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek basın toplantısıyla gerçekleşecek.
AYRINTILAR AÇIKLANACAK
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı basın toplantısında sponsorluk ile ilgili ayrıntılılar aktarılacak.
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