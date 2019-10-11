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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş...

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Basketbolda derbi haftası! G.Saray'ın konuğu Beşiktaş...

Basketbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)
20.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

13 Ekim Pazar:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)
15.15 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
17.30 Teksüt Bandırma-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)
17.00 İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

13 Ekim Pazar:
15.15 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:
16.30 Anadolu Basket-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:
14.30 Final Gençlik-Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)
16.00 Konyaspor-Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (ENKA)
17.00 Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:
18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)

Yarın:
14.00 İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)
14.00 Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)
14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)
15.00 Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)
17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)

13 Ekim Pazar:
14.00 Mersin Üniversitesi-Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)
17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi) 

Basketbolda derbi haftası G.Sarayın konuğu Beşiktaş...

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