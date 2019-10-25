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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Basketbol
AA
25.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı...

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Basketbolda derbi haftası! G.Saray, F.Bahçe'ye karşı...

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 5. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)
17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Sigorta (Prof. Dr Veysel Eroğlu)
20.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)

27 Ekim Pazar:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)

28 Ekim Pazartesi:
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)
15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)
19.30 Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)

27 Ekim Pazar:
15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

28 Ekim Pazartesi:
14.00 İzmit Belediyespor-Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bornova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:
14.30 Final Gençlik-Gemlik Basketbol (Bursa Atatürk)
15.00 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)
16.00 Konyaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Petkimspor-Anadolu Basket (İzmir ENKA)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir (TOBB ETÜ)
18.00 BOTAŞ Gelişim-Bayraklı Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
18.00 Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Urla 12 Eylül)

Yarın:
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut (Edremit)
15.30 Mardin Büyükşehir Başak-1881 Düzce Belediyespor (Yeni Artuklu)
16.00 Sakarya Yükseliş-Yalova VİP (Sakarya)

27 Ekim Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Üniversitesi (Metro Enerji)
17.00 Bosna 34-Antalya 07 Basketbol (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi) 

Basketbolda derbi haftası G.Saray, F.Bahçeye karşı...

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