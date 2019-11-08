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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
08.11.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Basketbolda derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...

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Basketbolda derbi haftası! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
(TOFAŞ)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

10 Kasım Pazar:
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)
14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)
15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:
14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)
16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)
17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)
17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)
18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)

Yarın:
13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)
16.00 Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)

10 Kasım Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)
17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi) 

Basketbolda derbi haftası Fenerbahçenin konuğu Beşiktaş...

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