Basketbolda derbi haftası!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 10'uncu hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)
23 Aralık Pazar:
13.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Galatasaray-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
17.00 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)
23 Aralık Pazar:
15.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.15 İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)
18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
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