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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Ersan'dan galibiyete 18 sayılık katkı

Basketbol
03.03.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Basketbolda derbi günü

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Ligde 18 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, haftaya lider girdi. Galatasaray Odeabank ise 18 maçta 7 galibiyet çıkarabildi.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe Doğuş 83-62 kazanmıştı.

Fenerbahçe, son 6 maçta yenilmedi

Fenerbahçe Doğuş, sarı-kırmızılı ekip ile yaptığı son 6 resmi maçı kazandı.  Sarı-lacivertli takım, Galatasaray Odeabank ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine mağlup olmadı.
Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'a son olarak 26 Mayıs 2016'da deplasmanda çıktığı lig maçında yenilmişti.

Galatasaray, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kazanamadı

Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş'u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hiç yenemedi.
Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren salonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında geçit vermiyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sahasında yaklaşık 7 yıldır Galatasaray'a kaybetmiyor.  Sarı-kırmızılı takıma son olarak 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi olduğu maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında sahasında rakibiyle yaptığı 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe, ev sahibi olarak yer aldığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 13 karşılaşmayı kazandı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:

Tarih Salon Skor

30.12.2011 Sinan Erdem 80-79
19.12.2012 Ülker 74-67
31.03.2014 Ülker 77-52
03.06.2014 Ülker 89-70
05.06.2014 Ülker 74-73
13.06.2014 Ülker 76-63
19.06.2014 Ülker 20-0 (Hükmen)
17.11.2014 Ülker 85-74
21.05.2015 Ülker 93-67
27.05.2015 Ülker 67-59
27.02.2016 Ülker 77-68
25.05.2016 Ülker 93-79
27.05.2016 Ülker 80-55
13.11.2016 Ülker 92-74

Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.

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