Basketbolda Avrupa'da Türk rüzgarı

Efkan BUCAK - ERKEKLER basketbolunda Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye bu sezon dört organizasyonda toplam 11 takımla temsil ediliyor. Bu ekiplerin hepsi de yollarına devam ediyor. Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu olan THY EuroLeague’de iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko favoriler arasında... Her ne kadar F.Bahçe Beko ilk 15 maçında 5 galibiyetle 15. sırada kalsa bile tecrübeli antrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı lacivertlilerin play-off’a kalması değil, kalamaması sürpriz olacak.

ANADOLU EFES LiDERDi

Geçen yılın finalisti Anadolu Efes ise geçen hafta CSKA yenilgisine kadar liderdi. Lacivert beyazlılar 15 maçta 12 galibiyet alırken Real Madrid ve Barcelona’nın ardından averajla üçüncü. Diğer kupalarda da takımlarımız başarılı sonuçlara imza atıyor.

Karşıyaka ve Bahçeşehir aynı grupta

FIBA EuroCup’ta grup aşaması sona ermiş, ikinci kademe grupları başlamıştı. Bu kupada yer alan iki ekibimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji talihsiz bir şekilde ikinci turda aynı gruba düştü.

iLK iKi ÇIKACAK

Buna karşın iki temsilcimiz ikinci maçların ardından gruplarında ilk ikiyi paylaşıyor

ve beraber çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu kupada ilk ikiler çeyrek finale çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde dört grupta da birer takımımız mevcut. Ekiplerimizin play-off’a kalabilmeleri için ilk dörde girmeleri şart. Ankara temsilcisi Türk Telekom bu konuda diğer ekiplerimize oranla bir adım önde. TEKSÜT Bandırma da altıncı ama ilk dördü zorluyor.

G.Antep’in yenilgiye tahammülü yok

BEŞİKTAŞ Sompo Sigorta ve Gaziantep Şampiyonlar Ligi’nde ilk 9 maçın ardından ilk dördün dışında kalırken, ocak ayındaki maçlarda son kozlarını oynayacaklar. Özellikle Gaziantep kalan maçlarından ikisini kaybederse Avrupa’ya havlu atan ilk erkek takımımız olacak.

EUROLEAGUE ViZESi

ULEB EuroCup’ta ise üç ekibimiz, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş ilk tur gruplarını başarıyla geride bıraktı. EuroLEague’le birlikte ULEB’in düzenlediği iki organizasyondan biri olan EuroCup’ta ikinci turda ilk ikiye girenler çeyrek finale çıkacak. Bu kupanın finalistleri gelecek sezon EuroLeague’de mücadele edecek. Geçen sezon İspanyol Valencia ve Alman Alba Berlin buradan EuroLeague vizesi almıştı.

TOFAŞ sonunda şeytanın bacağını kırmayı başardı!

ULEB EuroCup’ta son iki sezonda kader maçlarını kaybedip beşinci olan ve elenen TOFAŞ bu kez şeytanın bacağını kırdı. Bursa ekibi 2017-18’de evinde Zenit’e yenilmişti. Mavi beyazlılar geçen sezon ise kazansa üst turu büyük ölçüde garantileyeceği maçta sahasında Limoges’a 98-92 yenilmiş, son hafta Cedevita’yı yense de Limoges’un da Arka Gdynia’yı mağlup etmesiyle Fransız ekibinin ardında kalmıştı. Bu sezon ise son hafta Lokomotiv Kuban’ı ağırlayan TOFAŞ, rakibini yenip bu kez üst tura çıktı. Öte yandan EuroCup’ta temsilcilerimizin yeni grupları şöyle: E Grubu: Darüşşafaka Tekfen, Virtus Bologna, Dolomiti Trento, Partizan, G Grubu: Galatasaray, UNICS Kazan, Monaco, Lietuvos Rytas, H Grubu: TOFAŞ, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra.

BAHÇEŞEHiR KOLEJi FIBA EUROCUP’TA GÖZÜNÜ SON SEKiZE DiKTi

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında büyük bir başarıya imza atarak, hem de lider olarak, tur atlayan Bahçeşehir Koleji gözünü çeyrek finale dikti. Genel Menajer Alpaslan Aydın uzun vadede hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Aydın, “Hedefimiz bu zorlu gruptan da çıkarak çeyrek finale kalmak. Bu kısa vadedeki hedefimiz. Uzun vadede hedefimiz kendi altyapılarımızdan yetiştirdiğimiz sporcularla Avrupa’da şampiyonluk elde etmek. Gönlümden şampiyon olarak Avrupa Kupasının ülkemize getirmek. Eğer biz alamıyorsak Karşıyaka’nın kupayı ülkemize getirmesini isterim” diye konuştu.

AKTAŞ: İKİ TÜRK TAKIMI ÇIKALIM

İstanbul ekibinin başantrenörü Zafer Aktaş ise “Önümüzde çok zorlu 4 maçımız var. Tüm temennim bu zor gruptan iki Türk takımının çeyrek finale kalması ve sonunda da kupanın Türkiye’ye gelmesidir” dedi. Aktaş, 8 Ocak’ta İstanbul’da Pınar Karşıyaka’yı ağırlayacaklarını hatırlatarak “Tüm basketbolseverleri bu güzel maça davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK

CAN ALTINTIĞ: EN ZOR GRUPTAYIZ

Bahçeşehir Koleji’nin başarılı oyuncularından Can Altıntığ, EuroCup’ın en zorlu grubunda mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Grupta bizimle birlikte üç takım çok kuvvetli. Yarışın biz, Enisey ve Karşıyaka arasında geçeceği belli oldu. İlk maçta Enisey’e Rusya’da yenildik. Önümüzde iki Karşıyaka ve iç sahadaki Enisey karşılaşmaları var. Bu maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp son sekize kalmak en büyük hedefimiz.”

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