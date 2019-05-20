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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
20.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Basketbolculardan çocuk hastalara anlamlı ziyaret

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Basketbolculardan çocuk hastalara anlamlı ziyaret

Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka takımlarında forma giyen basketbolcular, çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu. Basketbolcular, çocuk hastalarla fotoğraf çekilerek onlara hediyeler verdi.

Galatasaray Doğa Sigorta takımından Caner Erdeniz, Göksenin Köksal, Beşiktaş Sompo Japan takımından Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al ve Darüşşafaka Tekfen takımından Berk Demir ve Emircan Koşut, Bahçelievler Memorial Hastanesi'nin pediatri bölümü ve onkoloji bölümünde tedavi gören çocuk hastalara moral ziyaretin bulundu. Ziyaret esnasında çocuklarla oyun oynayan ve onlarla sohbet eden basketbolcular, çocukların tedavileri ile ilgili olarak da doktorlardan bilgi aldı. Ziyarette çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen basketbolcular, çocukları hediyeleri ile sevindirdi.

Basketbolcular ziyaret ilgili şöyle konuştu:
Göksenin Köksal, “Buraya Darüşşafaka'dan, Beşiktaş'tan ve Galatasaray olarak kardeşlerimize moral amaçlı geldik. İdman ve maçlardan mümkün olduğunca boşluk bulabileceğimiz sürece inşallah gelmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimize hediyeler verdik, fotoğraflar çekildik. Güzel bir organizasyon, inşallah daha fazla buraya geleceğiz”.

Ömer Utku Al, “Buradaki küçük kardeşlerimizin güler yüzünü gördükçe bizim de yüzümüz gülemeye başladı. Zamanımız oldukça elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küçük kardeşlerimizi ziyaret ederek hediyelerimiz verdik”.

Emircan Koşut, “Onların yüzlerine biraz gülümseme koyabildiysek ne mutlu bize. Beşiktaş, Galatasaray ve Darüşşafaka'dan arkadaşlarımızla buraya bunun için geldik. İyi bir ortam vardı. Herkes neşeliydi, bizde o yüzden sevinçliyiz. Fırsatımız oldukça ziyaretlere gelmeyi çok isteriz”.

Berk Demir, “Böyle güzel bir organizasyonda bulunmak çok keyifli ve mutluluk vericiydi. Küçük kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olduk. Umarım fırsat buldukça sık sık geliriz, tekrardan onlar mutluluklarını paylaşmak isteriz. Çok güzel bir organizasyondu. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz”.

Erkan Veyseloğlu, “Onlar bizim geleceğimiz, benim de bir kızım var. Hayatımızı onlar için yaşıyoruz. Buradaki çocuk hastalar biraz moral desteği sağladıysak ne mutlu bize. Umarım en yakın zamanda sağlıklarına kavuşurlar ve güzel güzel oyunlarını oynarlar”.

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