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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
28.10.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi'nde tek namağlup Pınar Karşıyaka!

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Basketbol Süper Ligi'nde tek namağlup Pınar Karşıyaka!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından yenilgisiz tek takım olan Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yarışmacı bir takım kurduklarını belirtti.

Ufuk Sarıca, yaptığı yazılı açıklamada, sezona "müthiş bir başlangıç" yaptıklarını, bundan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Karşıyaka ailesinin içinde olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha kalabalık olacağımıza, inananların daha fazla olacağına eminim. Semt bizim semtimiz. Burada her zaman Karşıyaka taraftarıyla dolu tribünler önünde çok daha güçlüyüz. Yarışmacı bir takım kurduk. Yeni bir başlangıç, yeni bir temel attık. Bu temelin sağlam olmasını istiyoruz. Tabii ki sürdürülebilir başarı en önemli şey. Bunun için sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Pınar Holding'e, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve tüm destekçilere teşekkür eden Sarıca, "Karşıyaka'da basketbol her zaman üst seviyede olacaktır. Sonuna kadar, son topa kadar savaşacak bir takım olacaktır. Bunun örneğini daha önce görmüştük. Bunun sözünü ben tekrar vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- 5'te 5 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 haftada Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Frutti Extra Bursaspor, Sigortam.net İTÜ ve Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek 5'te 5 yapan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Bekonun dün Galatasaray Doğa Sigorta'ya yenilmesiyle ligde yoluna namağlup unvanını taşıyan tek takım olarak kaldıFIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. maçında 30 Ekim Çarşamba günü Hollanda ekibi Donar Groningen'i konuk edecek Pınar Karşıyaka, ligde de 2 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom'u ağırlayacak.

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